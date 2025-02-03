Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: 1381 öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

"820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik"

2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık.

"Ders kitabı sorununu çözdük"

60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

"Öğretmene saldırıda cezalar arttı"

Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez. Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz.

"Tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız"

Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum.

"Dijital mecralarda yeni tedbirleri devreye alacağız"

Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

"Öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz"

Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik.

"1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz"

2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize başarılar diliyorum.

Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu.

Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik.