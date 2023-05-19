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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mültecilerle ilgili yaptığı değerlendirmede, "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili son dakika açıklamalarında bulunurken, "1 milyona yakın mültecinin topraklarına dönmesi için Suriye'de konut yapımıyla ilgili projeler hazırladık. Mültecilerin ülkelerine dönmesini sağlayacağız" olarak kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Esed'in Türk askeri Suriye'den çekilsin talebi) Öyle bir düşüncemiz yok, çünkü terör tehdidi devam ediyor" şeklinde belirtti.

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