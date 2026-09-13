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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı’nı kutlayarak bayram mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Roş Aşana Bayramı'nı tebrik ediyor, bölgemizle birlikte tüm dünyada barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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