Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgesel ve küresel konular, NATO’yu ilgilendiren meseleler ele alındı.

Görüşmede, İran’a yönelik müdahaleyle başlayan sürecin, bir jeostratejik açmaza sürüklendiğini, uluslararası camianın bu savaşı sona erdirmek için çabalarını artırması gerektiğini kaydeden Erdoğan, NATO’nun Türkiye’nin hava savunmasına sağladığı desteğe işaretle, bu süreçteki dayanışmanın İttifakın caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesine yönelik gayretlerini sürdürdüğünü de ifade eden Erdoğan, NATO'nun 77. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesinde, İttifak’ı gelecekteki sınamalara karşı daha dayanıklı ve etkin kılacak kararların alınmasını temenni ettiğini vurguladı.