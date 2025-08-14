  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki paylaşıma göre, Cımhurbaşkanı Erdoğan ile Rutte görüşmesinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti.

