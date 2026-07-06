Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.
Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda NATO Genel Sekreteri Rutte ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabulünde, NATO Ankara Zirvesi’nin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.