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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hollanda'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler temaslarını sürdürüyor. Resmi oturum saat 11:30 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşmede hangi başlıklar yer aldı?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Açıklamanın devamında şu detaylar yer aldı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanımız, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükûnete dönüşmesi gerektiğini, Gazze’de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Avrupa’nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu ifade etti."

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