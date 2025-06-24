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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için Hollanda'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için bugün Hollanda’ya gidecek. Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin gölgesinde yapılacak zirvede Erdoğan mesajlarını liderler oturumunda verecek. Cumhurbaşkanı’nın zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılmak için Hollanda'ya gidiyor
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NATO zirvesi bu yıl Hollanda'da yapılacak. 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantının gündemi yoğun...

Zirve, caydırıcılık ve savunma temasıyla düzenlense de Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler en önemli başlık olacak.

Erdoğan mesajlarını çarşamba günkü liderler oturumunda verecek.

Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor. İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye’nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem liderler oturumundaki konuşmasında hem de temaslarında Gazze’deki İsrail katliamına da dikkat çekmesi bekleniyor.

Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler masada olacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zirvede, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti.

Müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını aktaran Altun, zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de değerlendirileceğini kaydetti.

Bir sonraki NATO zirvesi Türkiye'de

Zirvenin ilk gününde liderler ev sahibi Hollanda’nın vereceği yemeğe katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çarşamba günü liderler oturumundan sonra bir basın toplantısı düzenlemesi de bekleniyor.

Bir sonraki NATO Zirvesi ise Türkiye’de düzenlenecek.

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