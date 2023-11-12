Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu; şunu bil, gidicisin!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

Erdoğan’ın Netanyahu’ya yönelik sözleri şöyle:

* Türkiye olarak nasıl kendi vatandaşlarımıza sahip çıkıyorsak, tüm mazlumlara kol kanat geriyoruz.



* Gazze’deki katliama karşı en güçlü tepkiyi verirken, yine insani açıdan konuya yaklaşıyoruz.



* Şimdi, bakıyorum Netanyahu kalkmış yanına iki bakanını alıyor, dün bir basın açıklaması yapıyor. Çok rahatsız olmuş.



* Fransa Devlet Başkanı Macron’un açıklamaları onu çok rahatsız etmiş.



* Ben ne dedim geçenlerde? Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin... Seni daha farklı günler bekliyor.



* O bebekler, o yavrular, o 3 yaşında, 5 yaşında kefene sarılmış çocuklar, o anneler… Bunların ahı seni iflah ettirmez.



* Netanyahu şunu bil; gidicisin.