Cumhurbaşkanı Erdoğan, NeXT Sosyal'de ilk paylaşımını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli sosyal medya platformu NEXT Sosyal'deki ilk paylaşımında, Erdem Bayazıt’ın “Birazdan Gün Doğacak” şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" mısrasına yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

NEXT Sosyal Nedir?

Türkiye’nin yerli ve millî sosyal medya platformu NEXT Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içeriklerin paylaşıldığı bir sosyal medya platformu. Veri güvenliği ve dijital özgürlük vurgusuyla öne çıkan NEXT Sosyal “reklamsız, sansürsüz ve algoritmasız bir deneyim’’ sloganıyla dikkat çekiyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın (T3) desteğiyle geliştirilen ve 23 Temmuz 2025’te genel kullanıma açılan platforma ilgi büyük.

NEXT Sosyal’in dikkat çeken bir diğer özelliği ise açık kaynak kodlu bir platform olması. Bu, uygulamanın arka plandaki tüm yazılım kodlarını kamuya açık bir şekilde paylaşması anlamına geliyor. Bu sayede geliştiriciler kodları inceleyebilir, uygulamanın nasıl çalıştığını doğrudan görebilir hatta bu açık kaynak kodları alıp değiştirerek kendi bağımsız projelerini geliştirebilirler. NEXT Sosyal’in açık kaynaklı olması, dijital egemenlik, şeffaflık ve inovasyon açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.