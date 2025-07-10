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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nurettin Topçu'yu andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyolog ve yazar Nurettin Topçu'yu 50'nci vefat yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Ülkemizin yetiştirdiği önemli fikir insanlarından biri olan, sosyolog, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu’yu ebediyete irtihalinin 50’nci yılında rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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