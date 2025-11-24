15 bin öğretmen ataması gerçekleşti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen "Öğretmen Atama Programı"nda bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından ise 15 bin yeni öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları

"24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlik, hayatımıza kalıcı izler bırakan ender mesleklerden biri.

Bugün, her birimizin yetişmesinde payı olan öğretmenlerimizi bir kez daha minnet, saygı ve sevgiyle anıyoruz. Ülkemin geleceğine emek veren tüm öğretmenlere teşekkür ediyor, bende emeği bulunan tüm hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Hayatta olan öğretmenlerimin ellerinden öpüyor, sonsuz sağlık ve huzur diliyorum.

Ayrıca her Öğretmenler Günü’nde milletçe hüzün ve özlemle andığımız şehit öğretmenlerimiz Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’a Allah’tan rahmet diliyorum."

"15 bin öğretmen adayımızın atamasını gerçekleştireceğiz"

"Öğretmenler çocukları geleceğe hazırlayacak. Birazdan 15 bin öğretmen adayımızın atamasını gerçekleştireceğiz. Öğretmenlik adanmışlık isteyen bir meslek. Genç öğretmenlerimiz, zorlu ve ulvi bir mesleğe adım atıyorlar.

Öğretmenlik mesleğini diğer kamu görevlilerinden ayıran en önemli vasfı, malzemesinin de insan olmasıdır. Öğretmen, öğrencisine sadece bilgi aktarımı yapmaz aynı zamanda ufkunu genişletir. Öğretmen, öğrencisini şefkatle işleyen bir mücevher ustasıdır."

"Çocuklarımızı yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz"

"Öğretmenlerimiz ilim, irfan, hikmet ve ahlak meşalesini ellerinde gururla taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız. Çocuklarımızı yaşayacakları zamana göre yetiştirmeliyiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize bizim yaşadığımız dünyayı empoze ederek bir yere varamayız. Onları geçmişe götürmek yerine geleceğe hazırlamaya gayret etmeliyiz."

"Dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkları kimse inkar edemez"

"Tüm öğretmenlerimizin görevlerini bu yüksek mesuliyet bilinciyle yerine getireceklerine yürekten inanıyorum. Öğretmenlerimiz ilim, irfan ve ahlak meşalesini ellerinde taşıdıkça Türkiye'nin yolu da ufku da sonuna kadar açıktır. Siz bu ruha sahip çıkarsanız önümüz inşallah aydınlık olacaktır. Teknolojini hayatımızı çepeçevre kuşattığı bir çağdayız. Dijitalleşmenin sağladığı kolaylıkları kimse inkar edemez. Dünyanın en ücra köşesindeki hadiseleri anbean takip edebiliyor. Akıntıya karşı kürek çekemeyeceğimize göre bunu doğru yönetebiliriz.

Sadece yasaklayarak bir netice alınmayacağını biliyoruz. Kabul edelim ki çocuklarımızın oyun alanı artık sadece parklar sokaklar değil iletişim de sadece yüz yüze iletişimle sınırlı değil. Evlatlarımız dijital teknolojinin büyülü atmosferinde daha çok vakit geçirecek imkan buluyor. Arkadaşlarıyla orada sosyalleşiyor, sanal evrende ayrı bir gezegen kuruyor. Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmak için bu gerçeklerle barışmalıyız."

"Bugün en büyük payı eğitime ayırıyoruz"

"Ülkemizin büyümesi ve Türkiye ekonomisinin imkanlarının artmasıyla birlikte, önceliğimizi her zaman eğitime verdik. Eğitimdeki engel ve yasakları kaldırarak öğrenciler arasında fırsat eşitliği oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz.

2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçede 4. sıradayken, bugün en büyük payı eğitime ayırıyoruz. Bu süreçte öğretmen sayımızda önemli bir artış yaşandı. 2002’den bu yana 821 bin 360 öğretmen atandı ve görev yapan toplam öğretmen sayısı 1 milyon 34 bini geçti.

Bizler 70-80 kişilik sınıflarda eğitim görürken, bugün çocuklarımız 20-25 kişilik sınıflarda öğrenim görüyor. Türkiye, bu önemli dönüşümü bizim dönemimizde hayata geçirmiştir."

Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını iyileştirdik

"Okullaşma oranlarında da önemli bir ilerleme kaydettik. Genel okullaşma oranı yüzde 11,7’den yüzde 82,53’e yükseldi. İlköğretimde yüzde 91’den yüzde 96’ya, ortaöğretimde ise yüzde 85’e ulaştık. 6-15 yaş grubunda okullaşma oranımız yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerinde bir seviyeye çıktı.

Öğretmenlerimizin özlük ve mali haklarını iyileştirdik; ancak eğitimde tüm sorunların çözüldüğünü iddia etmiyoruz. Çağımızın getirdiği yeni sınamalar ve değişen Türkiye ihtiyaçlarıyla yüzleşiyoruz. Birkaç puanlık oy hedefi uğruna her alanda olduğu gibi eğitimde de popülizmin sınırlarını zorlayan siyasi rakiplere rağmen, bu başarıyı sürdüreceğiz."

15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirildi. Atamaları yapılan öğretmenler, isimleri açıklandığında duygusal anlar yaşadı.