Erdoğan duyurdu! Bireysel silahlanmaya karşı "caydırıcı" önlemler paketi geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın kederli ailelerine sabır dilerim. Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz. Ne yaparsak yapalım, ateşin düştüğü yerdeki yangının belki de hiçbir zaman sönmeyeceğini biliyoruz.

Siverek'teki saldırıda yaralanan 19 kardeşimizin 14'ü taburcu edildi. Yaralılarımızın herhangi bir hayati tehlikesi yok. Kahramanmaraş'ta yaralılarımızın 15'i taburcu edildi, 3'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun. Rabbim bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın. İnsanlık dışı bu saldırıları lanetliyorum. Bu saldırılar 86'ı milyonun tamamını etkiledi. Düşen ateş tüm Türkiye'ye düştü. 4 bakanımızı hemen bölgeye gönderdik. Kabinemiz ve milletvekillerimiz ilk andan itibaren ailelerimizin yanında oldu. Tüm kurumlarımız çalışmalarını ilk andan itibaren başlattı. Saldırılar tüm yönlerden araştırılıyor.

Siverek'teki saldırıyla ilgili 8 kişi tutuklandı. Maraş'taki kişinin ise babası tutuklandı. Ben de ilk andan itibaren süreci yakından takip ediyorum. Dijital iletişim platformlarında zararlı içerik yayan hesaplarla ilgili gereken önlemleri aldık.

Milletçe yabancısı olduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Her nimetin maalesef bir yan tesiri oluyor. Teknolojinin yan tesirleri kimi zaman kendini böylece gösteriyor. ABD'de gerçekleştirilen başta olmak üzere dünyadaki benzer saldırılara baktığımızda faiilerin amaçlarından birinin toplumu terörize etmek olduğunu görüyoruz. Bu tarz caniler toplumda endişe, tedirginlik ve korku oluşturmayı da hedefliyorlar. Kimse kusura bakmasın, daha olay anlaşılmadan hükümetimize karşı bir kampanya başlatılmasının hangi gerekçesi olabilir? Sivil toplum kuruluşları niçin hedef tahtasına konur? Niyet okuyuculuğuna girişmek hangi ahlaka sığar? Milletçe yüreğimiz yanıyor. Ama ana muhalefet sanki fırsat kolluyormuş gibi sorumsuzca açıklama yapıyor. Böyle bir acı üzerinden milleti tahrik ederek korku yaymak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Kimsenin ailelerimizi ve öğrencilerimizi tedirgin etmeye hakkı yoktur. Nice zorluğun üstesinden gelmiş bir millet olarak bunun üzerine gidecek tecrübeye sahibiz. Vatandaşlarımızdan serin kanlılıktan ödün vermemelerini rica ederim.

Aile yapısı, sosyal çevre, okul ortamı, medya içeriklerinin kurumsal kapasitesini birlikte ele almak durumdayız. Dünya artık eski dünya değil. Biz anne ve babalar olarak evin bir odasında televizyon izlerken diğer odalarda çocuklarımızın dijital arkadaşlarından haberdar değiliz. Bugün çocuklarımızın anne ve babasıyla geçirdiği zaman dijital dünyadan daha az. İnternetin denetimsiz ve sınırsız dünyasına, algoritmaların manipülasyon gücünü de eklediğimizde ortaya sorunlar çıkıyor.

Siber devriye faaliyetlerine ve siber birimlerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Okul-kolluk iş birliğinin artırılması bu süreçte atacağımız adımlardan birisi olacaktır. İhtiyaç halinde ne varsa ilgili bakanlarımıza bugün gerekli talimatları verdim.

Aileye ve ailenin özel konumuna dikkat çekmek istiyorum. Eğitim, ailede başlar. Sosyalleşme, ailede başlar. Birey içinde yaşadığı konuyu ilk önce ailede öğrenir. Aile, diğer canlılara merhametin öğretildiği ilk mekteptir. Son olaylarda olduğu gibi aile içi iletişimin zayıflaması çocukları tehditlere karşı kırılgan hale getiriyor. Rehberlik hattının yalnızca kriz anlarında değil diğer zamanlarda da kullanılması önem taşıyor. Okullardaki veli randevu sistemini daha etkin hale getireceğiz. Velilere yönelik destek ve danışma hattını kısa süre içinde devreye alacağız. Öğretmenlerimize eğitimler vereceğiz. Öğrencilerimiz için duygu temel değerli dijital çalışmaları artıracağız. Rehberlik uyarı sistemi çalışmalarını daha hassas hale getirececeğiz.

Diziler, filmler, haber sunumları ve popüler kültür ürünleri de önem taşıyor. Haber bültenlerinde failin suç işlerkenki yöntemin ayrıntılı biçimde verilmesi, saldırı görüntülerin tekrar tekrar verilmesi çocuklarımız için taklit riskini artıyor. Son yıllarda popüler kültürün etkisiyle biraz özensiz ve ihmalkar davranıldı. Milli ve manevi değerlere sahip çıkan her adımımız, ülkemizdeki kimi çevreler tarafından hayat tarzına bir müdahale olarak anlatıldı. Malum yazarlar bize özgürlük dersi vermeye kalktılar. Hükümetimizin nesilleri, aileyi korumaya yönelik politikaları adeta yaylım ateşine tutuldu. Terazinin bir tarafından özgürlük varsa diğer tarafında sorumluluk vardır. Biz her zaman bunu yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin ruh ve beden sağlığı söz konusu olduğunda kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız.

Aileyi merkeze alan, iyiliği ve şefkati teşvik eden durumların ekranda daha fazla yer alması gerekiyor. RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla şiddet ve yozlaşma gibi konuların üzerine gitmekte kararlıyız. Genelleyici ve tektip çözümlerden ziyade, yerel, bölgesel ve vaka bazlı bir set üreteceğiz. Bazı bölgelerde aile destek mekanizmaların güçlenmesi, bazı alanlarda ise dijital takibi artıracağız. İçerik takibinde hızlı filtreleme araçlarının kullanımı gerekiyor. Yaş doğrulama, VPN gibi aşama girişimlerine karşı teknik önlemlerin alınması önem arz ediyor. 15 yaş altı çocuklara sosyal ağ sınırlamasının yürürlüğe girmesiyle önemli bir boşluğun kapanacağına inanıyorum.

Bir süredir ateşli silahlar sorununun üzerine gidiyorduk. Ateşli silah sahipliğinin sınırlandırılmasını devreye alacağız. Silah çocuk tarafından ele geçirildiğinde verilen cezaları artıracağız. Bu alanların her birinde etkin ve caydırıcı önlemleri hayata geçireceğiz. Bizim bu ülkenin çocuklarına bir sözümüz var. Onlara güvenli bir ülkede yaşamalarını temin edeceğiz.