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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Sivil Toplim Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.

Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir.

Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?"

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