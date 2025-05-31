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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de kutladı.

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