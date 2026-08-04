Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Kadıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu kabul etti.
İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi sona ererek emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.