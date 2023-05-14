Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak saat 11.40'ta Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi. Sandık görevlileriyle tokalaşan Erdoğan ile Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, kabine geçerek oylarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, oy zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3279" numaralı sandıkta 380 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 175. Emine Erdoğan da 174. sırada yer alıyor.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en önemli şey... Türk demokrasisi için inşallah bugün sabah itibarıyla takipteyim. İçişleri Bakanı'mdan da aldığım bilgilere göre olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor." diye konuştu.

En önemlisinin deprem bölgesindeki oyların kullanımı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, büyük bir aşkla oylarını kullanıyorlar. Oralarda da şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabb'imden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle, hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli."

Erdoğan, bütün sandıklardaki sandık kurul üyelerinden başkanına kadar herkese başarılar dileyerek, tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını da İstanbul'da takip edeceğini sözlerine ekledi.