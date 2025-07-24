  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesindeki ilişkileri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

Görüşmede Cumhurbaşkanımız, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduŞirket Haberleri
Merkez Bankası faiz indirdi: Ekonomistler nasıl değerlendirdi?Merkez Bankası faiz indirdi: Ekonomistler nasıl değerlendirdi?Ekonomi
Gündem
TELE1'e beş gün ekran karartma cezası verildi
TELE1'e beş gün ekran karartma cezası verildi
Devlet Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı!
Bahçeli'den Eskişehir yangını faciasında ölenler için taziye mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'i andı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Sadık Ahmet'i andı!
Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
Günün ilk yarısında 50 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışmak yasaklandı
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle dışarıda çalışmak yasaklandı
Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı
Sakarya'da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan meclis üyesi gözaltına alındı