Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel, SGK borçlarının da altın hesabını yapsın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da Recep Kara Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li belediyelerin SGK borçları üzerinden muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Orta Karadeniz'in incisi Ordu tarihi derinliğiyle, mimarisiyle, şiirleriyle, türküleriyle, el sanatlarıyla gönlümüzde mümtaz yere sahiptir. Ordu, Karadeniz'in baş tacıdır. Kültür ve turizmin göz bebeğidir. Ordu'muz inancın, kararlılığın şehridir.

"Kim ne vaat ediyorsa 5 fazlası diyerek bir sürü söz verdiler"

Parti içi mücadeleden, ayak oyunlarından başını kaldıramayanlar Ordu'yu anlayamaz. Hamasetle, polemikle siyasetçilik oynayanlar Ordu'yu elbette anlayamaz. . Verdikleri sözlerin üstüne kalın bir sünger çektiler.

CHP'ye SGK borçları eleştirisi

Sıfırdan başlayıp bitirdikleri tek bir hizmet yok. Şadırvan musluğu değiştiriyorlar. Ortada hizmet, proje yok. SGK'ya olan borçları katlanarak artıyor. SGK'yı batırmak bir CHP geleneği. SGK'ya prim borcu en yüksek 10 belediyenin 7'si CHP'li belediyeler. Bunların başında İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor. Ortada tam olarak art niyetli bir yaklaşım var. Şimdi biz buna sessiz mi kalalım. SGK borçlarının yüzde 65'i bunlara ait. Belediyeler CHP'ye geçtiğinde hizmetlerin standartları düşüyor. SGK'nın CHP'li belediyeler eliyle felç edilmesine göm mü yumalım? Milletin hakkını sonuna kadar korumakta kararlıyız.

"Özel, SGK'ya olan borçlarının da altın hesabını yapsın"

Muhalefetin ortada eseri yok, bitirdikleri projeleri yok. Yatırımları yok ama bakıyorsunuz SGK borçları katlanarak artıyor. Sırf alacağını talep etti diye ellerinden gelse SGK'yı linç edecekler. Böyle bir arsızlığa kanaatince CHP haricinde hiçbir yerde rastlanamaz. Borcun ödenmesini istemek suç ve kabahat değil. SSK’yı batırmak parti geleneği, yeni yönetimin de farkı yok. Özel son günlerde altın hesabı yapıyor. SGK'ya olan borçlarının da altın hesabını yapsın.

"Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor"

Sınırın ötesinde tarih yazılıyor. CHP'liler olayı anlamaya çalışmıyor. Şu anda Suriye'de yeniden bir güneş doğuyor. "Suriye'de ne işimiz var" diyorlardı. Eski genel başkanları ara sıra kendini hatırlatmak için sosyal medyada bir şeyler karalıyor.

Bay Kemal'e baktıkça Ülkü Tamer'in şiirini hatırlıyoruz: Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Bay Kemal trajikomik durumlara düşüyor. Biz milletimizle birlikte hedeflerimizin peşinden gidiyoruz.

"CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar"

CHP olarak varoluşsal bir kriz yaşıyorlar ama bunun farkında bile değiller. Türkiye'nin meselelerine dair doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Bölgemizdeki gelişmeleri analiz edecek ne kapasiteleri ne de kadroları var.

"Ordu'ya 22 yılda toplam 345 milyar liralık yatırım yaptık"

Ordu'nun çehresini değiştirdik, değiştirmeye devam ediyoruz. Ordu'yan 22 yılda toplam 345 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. 58 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Şehir hastanemizin yapımına devam ediyoruz. Ordu'da 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor."