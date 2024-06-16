Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

Özür Özel Bahçeli'yi arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de aradı. CHP lideri, her iki görüşmede de liderlerin Kurban Bayramı’nı tebrik etti. Özel, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da bulunduğu 14 siyasi partinin genel başkanlarıyla da telefonda bayramlaştı.