Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı manevi tazminat davasını kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Temmuz'daki konuşması nedeniyle açılan davada, mahkemenin Özel'i 300 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum ettiğini duyurdu.
Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde gerçekleştirdiği konuşmadaki beyanları nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını anımsattı.
Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığını belirtti.
Davanın karara bağlandığını kaydeden Aydın, "Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadesini kullandı.