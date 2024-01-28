Erdoğan hem Özel'i hem de Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklenirken Kılıçdaroğlu'nun ise tekrardan genel başkanlık koltuğuna oturmaya çalıştığı iddia etti. Erdoğan konuya ilişkin, "Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka kimseye tahammülü olmayan zihniyete büründü. Gerçi partisinde kimsenin kendisini takmadığı anlaşılıyor ama o bize höykürerek bu zaafını gizleyebileceğini sanıyor. Eski genel başkanı derseniz o da kendini tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı da cehalet ürünü hezeyanlarla bize sataşarak gündemde kalmaya çalışıyor. Onun derdi de CHP içinde giderek artan ve bir tarafını da kendisinin oluşturduğu kavgayı gözlerden saklayarak sessiz sedasız yeniden genel başkanlık koltuğuna geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refah beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, kavganın içerisinde olmadık, olmayacağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kuracağından şüphe duymuyorum.

31 Mart eser ve hizmet belediyeciliğinin yükselişinin sembolü olacaktır.

Biz milletimize aşığız. Biz ülkemize hizmet etmeye, şehirlerimize eser kazandırmaya meftunuz. Sürekli kendimizi kadrolarımızı programımızı, vizyonumuzu projelerimizi yenileyerek daha ileri yürüyerek yolumuza devam ediyoruz.

Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimlerin imzası var? Bütün otoyollar, otobanları kim yaptı? AK Parti. Bundan sonra bir tarafı maalesef çorak ama bir tarafında da hem merkezi yönetim hem belediye el ele verdiği zaman Eskişehir'imiz yeniden ihya olur, ayağa kalkar.

Siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri ülkemize kazandırdığımız demokrasinin yanında işte bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu.

Eskişehir ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Alpu: Alparslan Kokulu

Beylikova: Vahit Kara

Çifteler: Kadir Bıyık

Han: Bekir Belceli

Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarer

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü

Sivrihisar: Hüseyin İlhan