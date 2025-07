Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıllık çalışmaları anlatarak "Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık, kendilerini milletten yüksek gören kibir abidelerini dağıttık" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"AK Parti Kadın Kolları Liderlik Akademisi vesilesiyle sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içindeyim. Programa katkı sunan herkesi yürekten tebrik ediyorum. Partimize gönül veren, AK kadroya güvenenlere selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Kalbini kalbimizle birleştiren tüm dostlarımıza selamlarımı yoluyorum. 21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına cesaretle sahip çıkan Gazzeli kadınları kemali hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki her türlü zorbalığa zulme rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. Fedakarlığın direnişin özgürlük mücadelesinin destanını yazıyor.

"Kadroların yetiştiği akademi bizim için hayati önemdedir"

Liderlik akademimizin milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birbirinden farklı alanlarda 3 gün boyunca düzenlenecek etkinliklerin verimli geçmesini diliyorum. Teşkilat akademilerini sıradan bir eğitim olarak görmüyoruz. Türkiye'yi asırlık hayalleriyle buluşturacak azimli, kararlı, özgüvenli kadroların yetiştiği akademi bizim için hayati önemdedir.

"Partimizi kurduk; 'erdemliler hareketi' dedik"

Mevla bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. AK Parti davası yıllarca kendi öz yurdunda ötelenenlerin yok sayılanların davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz Türkiye Yüzyılının ihtişamıyla inşasıdır. Pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti fark etmeksizin 86 milyonun tamamıdır. Bunun için siyaset yapıyoruz. Sizler de sağlam bir temel üzerinde yükselen erdemliler hareketinin mensuplarısınız. Biz partimizi böyle kurduk; erdemliler hareketi dedik.

"Gazete kupürleriyle partimizi kapamaya çalıştılar"

AK Parti olarak eserlerimizle, icraatlarımızla Türkiye'ye tarihinin en büyük başarılarını yaşattık. Adımızı şanla şerefle milletin gönlüne yazdırdık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden, aile ve sosyal politikalara Türkiye'yi çok yüksek bir seviyeye çıkardık. Vesayet odaklarını dağıttık. Kibir abidelerine hadlerini bildirdik. Bu mücadele kolay olmadı. Dikensiz gül bahçesinde yürümedik. Gazete kupürleriyle partimizi kapamaya çalıştılar. Sokak terörüyle milli iradeyi esir almak istediler. Ama hiçbirinde muvaffak olamadılar.

"Her türlü sabotaja, çelmeye rağmen tarihi kazanımlar elde ettik"

Baskılara boyun eğmedik. Dik durduk ama hiçbir zaman diklenmedik. Milli iradeyi egemen kılmak için ter döktük, mücadele ettik. Her günümüzü milletimize hizmet yolunda geçirmeye gayret ettik. Her türlü sabotaja, çelmeye rağmen ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik. Bu başarıda en büyük pay hiç şüphesiz kadınların oldu. Metropollerden en ücra köylere, tüm hanelere, tüm gönüllere kadınların sayesinde girdik. Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik. Hayatın her alanında kadınların aktif bir şekilde rol almasını sağladık.

Üniversitelerimizdeki kız öğrenci oranını yüzde 13'ten yüzde 53'ün üzerine taşıdık. Kadınların işgücüne katılım oranını 27,9'dan yüzde 36,5'e yükselttik. Kadın milletvekili oranını yüzde 4,4'ten yüzde 20 seviyelerine biz çıkardık.

"Kalenin içinde kadınlar var"

Maşallah bu coşkuyla 2028 bir başka olacak. Her zaman ne dedim; kale içeriden fethedilir. Kalenin içinde kim var? Kadınlar var.

Sıfır tolerans ilkesiyle kadına şiddetle mücadele ettik. Kapsamlı reformlarla etkin caydırıcı önlemleri hayata geçirdik. KADES ve elektronik kelepçe gibi uygulamalarla kadınların yanında biz olduk.

"Özgür ülkemizi şikayet etmeye gitti"

Türkiye'nin onurunu, milletimizin itibarını korumakta zaafiyet göstermeyeceğiz. Bu kadro kendi ülkesini süklüm büklüm halde ülkesini yabancı kuruluşlara şikayet eden bir kadro değildir. Özgür neredeydi, Almanya'da. Ülkemizi şikayet etmeye gitti. Şunu da üzülerek söylemek zorundayım. Kuvâ-yi Milliye'ciz deyip Batı'ya hoş görünmek için şekilden şekle giriyorlar. Güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dirayetli duruşumuzu anlayamaz.

"Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır"

Özel, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara. Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, sahtekarları savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun. Hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun. Böyle hassas bir konuda hiç mi ben ne yapıyorum diye sormuyorsun. Aslında bu akıl tutulmasının sebebi bellidir. Siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var. CHP giderek marjinalleşmektedir. Türkiye'nin anamuhalafet partisi şu an yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor. Gerilim, nefret, kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye'de varılacak yer yoktur. Bu millet basiret sahibi bir millettir. CHP sadece belediyelerle değil, ağzı bozuk sokak eşkıyalarının da oyuncağı haline gelmiştir. CHP Türk siyasetini enfekte eden merkez haline gelmişti. Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır.

"Çirkin görüntülere şahit olduk"

Hafta sonu yaşanan çirkin görüntülere şahit olduk. Ahlakı yok ederek çocukları zehre zerk ederek neyi amaçlıyorsunuz. Bu emellerinizi bu topraklarda yaymalarına müsade etmedik, etmeyeceğiz."