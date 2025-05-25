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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek
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Ziyarete ilişkin açıklama yapan Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’i kabul edeceklerdir.

Bölgesel meseleler ve uluslararası konular ele alınacak

Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Şerif’i kabulünde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek; iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz Şubat ayında İslamabad’ı ziyaretleri vesilesiyle düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecektir. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacaktır."

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