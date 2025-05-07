  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hindistan-Pakistan gerilimi ve 6 Mayıs’taki saldırıya dair gelişmeleri değerlendirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Takip Et

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Görüşmede Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve güncel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışmasını ifade ederken, saldırıda şehit olan Pakistanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Erdoğan, Türkiye’nin, Pakistan’ın bu süreçteki soğukkanlı ve itidalli politikasını desteklediğini, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısına ilişkin tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma yürütülmesi teklifinin isabetli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini ifade etti.

Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepkiDışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepkiGündem

 

Bakan Bolat: Türkiye-İngiltere iş birliğinin potansiyeli yüksekBakan Bolat: Türkiye-İngiltere iş birliğinin potansiyeli yüksekEkonomi

 

Gündem
Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki
Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki
Arif Kocabıyık neden tutuklandı, ne demişti? Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli?
Arif Kocabıyık neden tutuklandı, ne demişti? Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında, nereli?
İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık tutuklandı
İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık tutuklandı
Gazeteci Barış Pehlivan'a hapis cezası
Gazeteci Barış Pehlivan'a hapis cezası
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden kişi serbest bırakıldı
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu: Yapay zeka ajansı kurulmalı
Milletvekili Evrim Rızvanoğlu: Yapay zeka ajansı kurulmalı