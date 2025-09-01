  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için bulunduğu Çin'de, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de devam eden Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Zirvenin ev sahibi kenti Tiencin'de düzenlenen buluşmada Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Bölgesel istikrar ve güvenlik konularına vurgu yapıldı

İki lider, Meyciang Kongre Merkezi'ndeki görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı. Türkiye ile İran arasındaki ekonomik iş birliği potansiyelinin yanı sıra Ortadoğu'daki güncel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede, bölgesel istikrar ve güvenlik konularına vurgu yapıldı.

Toplantıya katılan bakanlar şu şekilde

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da katıldı.

