Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK bugün yarın silahları bırakacak, örgütü feshedecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelerek gündeme dair konuları değerlendirdi. Toplantının öne çıkan başlıklarından biri "Terörsüz Türkiye" hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak” dedi.

"Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor"

Milletvekillerine ve bakanlara bu yeni dönemin siyasi yönetimi konusunda sorumluluk düştüğünü vurgulayan Erdoğan, “Siyasete büyük iş düşecek. Süreci doğru yönetmemiz gerekiyor. Bundan siyasi rant devşirmek isteyenler olabilir. Buna hazırlıklı olun. Bizi kolay bir süreç beklemiyor ama ben size bu konuda güveniyorum” dedi.

Habertürk’ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasına da değindi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamak” diyen Erdoğan, hukuki sürecin bağımsız işlemesi gerektiğine dikkat çekti.

"Yüksek fiyat uygulamaları Türkiye'nin turizm imajını olumsuz etkiledi"

Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise ekonomi oldu. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte turizmde yaşanan fahiş fiyat artışları masaya yatırıldı. Erdoğan, yüksek fiyat uygulamalarının Türkiye'nin turizm imajını olumsuz etkilediğini belirterek, “Tutarlı bir fiyat politikası oluşturulmalı. Turizmde dengeyi bozacak uygulamalardan kaçınmalıyız” uyarısında bulundu.

Yetkililere bu konuda bir yol haritası hazırlanması yönünde talimat verildiği öğrenildi. Özellikle konaklama, yeme-içme ve ulaşım alanlarında fiyat istikrarını sağlamak adına ilgili bakanlık ve kurumların koordinasyon içinde çalışması planlanıyor.