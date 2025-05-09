Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK yakın zamanda silahları bırakacak

Besti KARALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç bakan dışında kabine üyelerinin neredeyse tam kadro katıldığı vekil buluşmasında, ‘bu süreçte iki önemli hassas konumuz var’ diyerek, Terörsüz Türkiye süreci ve İstanbul’da İBB’ye yönelik başlatılan yargı sürecine dikkat çekti. Yaklaşık 23 milletvekilinin söz aldığı toplantıda; sabah kuşağı programları eleştirildi. Vatandaşın ekonomiye ilişkin şikayetleri dile getirildi.

Edinilen bilgilere göre; toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir konuşma yaptı.

‘Bu süreçte iki hassas konumuz var’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında iki konuda milletvekillerinin dikkatli olmalarını söylediği belirtildi. Erdoğan’ın, “bu süreçte iki önemli hassas konumuz var. Birincisi Terörsüz Türkiye süreci. Bu süreç çok önemli. Takip ediyoruz. Biz bu süreci ihtiyatlı götürüyoruz. PKK yakın zamanda silahları bırakacak. Bu süreci iyi anlatmanızı istiyorum. Önümüzdeki günlerde yeri gelecek bizim de atacağımız adımlar olacak. Yeri gelecek Meclis’te atacağız bu adımları. Belki yasal düzenleme gerekecek. İkinci hassas konu İstanbul da ki soruşturma süreci. (İBB’ye açılan soruşturma) Yargı süreci başladı, yargı gereğini yapacaktır. Bugüne kadar bu süreci de iyi götürdünüz” dediği öğrenildi.

‘Vatandaşlar ekonomi tablosundan rahatsız’

Milletvekillerinin seçim bölgeleri ile ilgili vatandaşın en fazla ekonomiden şikayet ettiğini aktardıkları, gıda fiyatlarının kontrol altına alınmadığını, faizlerin yüksek olduğuna dikkat çektikleri belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, yaşanan ekonomi sıkıntılarına ilişkin, ABD ve Çin’in etkisine dikkat çekerek, “her şey rayında, ekonomide disiplinli bir süreç yürütüyoruz” dediği öğrenildi.

‘Sabah kuşağı programlarına ayar talebi’

Bazı milletvekilleri, sabah kuşağı programlarını eleştirerek, “bu programlara artık bir ayar verilmesi bir düzenleme yapılması zamanı geldi. Aile yapısına kötü örnek olan programlar” şeklinde taleplerini dile getirdikleri kaydedildi.

‘Otel fiyatları yüksek’

Bir milletvekili söz alarak, otel fiyatlarının yüksek olduğunu bunun da turizmi etkilendiğini dile getirdiği, Kültür ve Truzim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, “Haklısınız. Sektörel bazda bir dolar artışı var. Ama yükselişe geçiyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.