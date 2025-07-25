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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 9 yıl önce vefat eden Prof. Dr. Halil İnancık’ı anma mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Halil İnalcık'ı andı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 9. yıl dönümünde Prof. Dr. Halil İnalcık’ı sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

"Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." 

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