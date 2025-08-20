Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna savaşını ele aldı.

Kremlin'in bildirdiğine göre Putin, Anchorage'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair değerlendirmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı, Ukraynalı temsilcilerle İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin düzenlenmesinde Türkiye'nin sağladığı yardıma dikkat çekti.

Liderler ayrıca ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım bağlarının geliştirilmesini de ele aldılar.

Erdoğan, Mark Rutte ile de dün görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de dün ABD dönüşünde Erdoğan'ı aramıştı.

İki ismin görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar" denilmişti.