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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Kırgızistan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliği ele alınırken, liderler ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesini önemli bulduğunu belirterek, “Bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile enerji alanındaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışının ardından yeni nükleer santraller konusunda da Rusya ile ortak adımlar atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını yine birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.

Putin’den Türkiye mesajı: Ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri

Putin ise Türkiye’nin Rusya açısından önemine dikkat çekerek, “Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri” dedi.

Putin, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin mevcut seviyesini koruduğuna dikkat çekerek, “İlginiz sayesinde ekonomik işbirliği, yüksek seviyede kalıyor” ifadelerini kullandı.

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