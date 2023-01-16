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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye'de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

 

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