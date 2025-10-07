Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.