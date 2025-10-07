  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında andı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ı vefatının birinci yılında yad etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk siyasetinin mümtaz isimlerinden biri olan, ülkemize ve milletimize değerli hizmetlerde bulunan Recai Kutan'ı ahirete irtihalinin birinci yılında rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Marmara'da 7.8 büyüklüğünde deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıtMarmara'da 7.8 büyüklüğünde deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıtGündem
Gündem
Kasımpaşa'dan Fatih Saraç açıklaması: Kulübümüzle ilgisi bulunmamaktadır
Kasımpaşa'dan Fatih Saraç açıklaması: Kulübümüzle ilgisi bulunmamaktadır
Türkçe, Moldova'da ders olarak okutulmaya başlandı
Türkçe, Moldova'da ders olarak okutulmaya başlandı
Marmara Denizi'nde poyraz: Ulaşım olumsuz etkilendi!
Marmara Denizi'nde poyraz: Ulaşım olumsuz etkilendi!
Konya’da su fiyatlarına bir yılda dört kez zam yapıldı
Konya’da su fiyatlarına bir yılda dördüncü zam
4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktı
4 işçi hayatını kaybetmişti: Facia gibi kazada servis şoförü ehliyetsiz çıktı
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in hesabına Türkiye'den erişim engeli
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in hesabına Türkiye'den erişim engeli