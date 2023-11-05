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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valiliğine ziyarette bulundu. Erdoğan, valilikte Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Valiliğini ziyaret etti
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Bazı programlara katılmak için memleketi Rize'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni öncesi valiliğe gitti.

Burada Vali İhsan Selim Baydaş tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Baydaş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, burada Çaykur Rizespor Kulübü yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularını da kabul etti.