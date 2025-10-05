Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük programı kapsamında önümüzdeki hafta cuma günü Rize'ye gelecek. Rize programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 gün Trabzon'daki programlara katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Kentte yapımı devam eden yatırımları inceleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de düzenlenecek toplu açılış töreni ile AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacağı öğrenilirken, ayrıca kentte yapımı devam eden yatırımlarda da incelemelerde bulunması bekleniyor. Bu kapsamda Çamlıhemşin ilçesi ile Ayder Yaylası'nda da ziyaretlerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rize Şehir Hastanesi inşaatı ile İyidere Lojistik Merkezi ve Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi şantiye alanlarına da ziyarette bulunarak inşaatların son durumu hakkında bilgi alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim Pazar günü Rize'den ayrılması planlanıyor.