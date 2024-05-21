Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romanya'yla ticaret hacmimiz 10 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu ile kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

2011 yılında Romanya ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımıştık.

Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır.

Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi iki ülke arasında dostluğa önemli katkılar sağlıyor.

Romen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatine mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesile ile duyurmak istiyorum. Beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz.