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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların başlamasına yönelik çabalara katkı sunmaya her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

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