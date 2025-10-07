Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için diplomatik çabaların hız kazanması gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin barış için girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Putin’in doğum gününü de tebrik etti.