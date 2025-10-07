  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. 

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için diplomatik çabaların hız kazanması gerektiğini ifade ederek, Türkiye’nin barış için girişimlerini sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Erdoğan, Putin’in doğum gününü de tebrik etti.

