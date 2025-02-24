Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beştepe'de kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna savaşı, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Lavrov'un ziyareti, Ukrayna işgalinin üçüncü yıl dönümüne denk geliyor ve bu nedenle ziyaret ayrıca kritik öneme sahip.
Kabine toplantısı
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Kabine toplantısına da başkanlık edecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapacak.