Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki operasyonları genişletelim

Malezya Başbakanı Enver İbrahim gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Malaysia Airports’un havalimanı yöneticiliğindeki tecrübesine güveninin tam olduğunu ve 2. pistle birlikte İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı'nda operasyonlarını genişletmesine yönelik yeşil ışık yaktığını belirtti.

Enver İbrahim, “Bu muazzam destek aynı zamanda Malezya şirketinin ISG'yi geliştirmesi ve yönetmesi konusunda büyük güven tazelemesidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki Türkevi'nde Malezya Başbakanı Enver'i kabul ettiği görüşmede, Türkiye-Malezya ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşımak için fikir teatisinde bulunulurken, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin de ele alındığı belirtildi.