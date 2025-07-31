Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabır taşı çatlamak üzeredir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısındaki açıklamalarından başlıklar şöyle:

Halkın güçlü desteği alan Cumhurbaşkanı sayın Nguema'yı bir kez daha huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.

Bugün yaptığımız görüşmelerde, aramızdaki iş birliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdik. İlişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. İnşaat ve enerji alanlarında şirketlerimiz Gabon'da önemli projeler alıyor. Projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı. Sayın Nguema'nın önderliğinde bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda özel sektörümüzün görev almaya hazır olduğunu kendilerine ifade ettim. Tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda Gabon'la tecrübemizi paylaşmaya hazırız.

THY'nin doğrudan uçtuğu Gabon'da, Türkiye Maarif Vakfımızın sürdürdüğü hizmetleri değerli görüyorum. 700'e yakın öğrencinin okulunun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmayı planlıyoruz. Gabon, FETÖ ile mücadelede en güçlü destek veren ülkelerin başında geliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler bulunması çerçevesinde eşit ortaklık temelinde istikrara ve katkıda bulunmayı sürdürüyoruz.

"Sabır taşı çatlamak üzeredir"

Afrika'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı bugün itibarıyla 38'e ulaşmış, başkentimiz bu açıdan diplomatik merkez konumuna gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ile Gazze'deki soykırımı da görüştük. Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin kurşunlanmasına kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdan, merhamet, insanlık onuru olan herkesin sabır taşı çatlamak üzeredir.

İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'e verilecek en etkin cevaplardan biri iki devletli çözüme destek olmaktır. Geçtiğimiz günlerde sayın Macron'u telefonla arayarak aldığı cesur karardan dolayı kendisine tebriklerimi ilettim. Cumhurbaşkanı sayın Nigama'nın bizimle benzer duyguları paylaştığını gördüm. Önümüzdeki günlerde İsrail hükümeti üzerinde baskının daha da artması için çalışacağız.

"Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz"

Bölgede kalıcı barışın tesisi için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Biz hükümet olarak Gazze konusunda siyasi polemik peşinde değiliz. Gazze'deki kardeşlerimizin acısını hafifletmenin, yaralarına şifa olmanın, Gazzeli masum yavrulara elimizi daha fazla uzatmanın gayretindeyiz. Ülkemizdeki tüm siyasi aktörlerden konuya aynı yüksek hassasiyetle yaklaşmalarını, cahilce söylemlerden uzak durmalarını bekliyoruz. Bu ziyaret için sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetine teşekkür ediyorum. Sayın Nguema'nın bugün ve yarın iş çevreleri ile yoğun programı var. Dost Gabon halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum.