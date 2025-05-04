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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıya uğrayan Özgür Özel'i aradığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'e 'geçmiş olsun' telefonu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM’deki törenin çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırıya uğrayan Özgür Özel'i aradığını duyurdu.

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir."

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