Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor

Samsun Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun’un Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi rolüne dikkat çekerek kente hizmet ve yatırımlarla gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi başta olmak üzere kentte hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yeni yatırımlara dair mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Karadeniz’in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun’a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok, icraat var, icraat.

Toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizle, icraatlarımızla, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz.”

Samsun bütün özelliklerine “sağlık şehri” unvanını ekleyecek

“Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik şehri olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz.

Samsun Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesiyle ilgili, “Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir”

Samsun Şehir Hastanesi sağlık üssü olacak

“Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine, 1.027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip.

1.458 yatak kapasitesi, 230 yoğun bakım yatağı, yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi, 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi, tüm bunlara ilave olarak toplam 2.066 araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Hastanede 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason ve 34 röntgen cihazının bulunduğunu belirterek, “Hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı”

Samsun Şehir Hastanesi’nde 5 bin 419 sağlık çalışanı görev yapacak

"Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5.419 sağlık çalışanı görev yapacak” bilgisini verdi. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

Ayrıntılar Geliyor