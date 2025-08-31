  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Binhay Uluslararası Havalimanı'nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Tiencin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 31 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
CHP'li Belediye Başkanı Aras'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
CHP'li Başkan'ın ailesinin evine molotoflu saldırı
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Sabancı Üniversitesi Net Sıfır yolculuğunda rotasını çizdi
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Kemalizm, Türkiyelilik ve Meclis komisyonu
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Özel sektörün 5G farkındalığı sınırlı
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Sındırgı'da 3 dakika ara ile 2 deprem
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Aralarında polis ve jandarmanın olduğu çok sayıda yaralı
Kamyonetten düşen mühimmat patladı: Çok sayıda yaralı