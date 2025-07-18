Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma hamlelerimizle adından söz ettiren ülkeler arasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Savunma Üniversitesi Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni"nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TSK'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Burada eğitim alan misafir subaylarımızı da yürekten tebrik ediyorum.

"Tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olacağız"

Üniversitemiz dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Ordumuza bilgili, ahlaklı subay ve astsubaylar kazandıran üniversitemizin kadrosuna teşekkür ediyorum. Her ihtiyacında üniversitemizin yanında olduk. Tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

"Savunma hamlelerimizle adından söz ettiren ülkeler arasındayız"

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde utup başı olarak yerini alması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Savunma sanayii hamlelerimizle küresel alanda adından söz ettiren ülkeler arasındayız.

"Stratejik adımlar atıyoruz"

Stratejik imkan noktasında önemli adımlar atıyoruz. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonla güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor. Devletimizin bekası için fedakarca görev yapan tüm askerlerimize ve TSK'nın komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

"Savaş konseptini baştan aşağı değiştirdik"

Dünya askeri müktesebatına çok önemli katkılarda bulunduk. Tarih boyunca atalarımız önemli başarılara imza attılar. Savaş ahlakına riayet ettik. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından eksik olmadı. Tarihimizde kadınlara çocuklara sivillere dokunmadık. İlk düzenli ordumuzu 2234 yıl evvel kurduk. Alplerimizle erenlerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyasının dört bir yanına yayarken kalpleri de fethettik. Sultan Fatih'in liderliğinde 1453'te yalnız İstanbul'u fethetmedik. Savaş konseptini baştan aşağı değiştirdik. Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferi sırasında geçilemez denen Sina çölünü 13 günde geçti.

Kurmaylık zekamızı da yalnızca harp sahalarında değil cephe gerisindeki çalışmalarımızda da dost düşman herkese gösterdik. Tarih boyunca atalarımız bir yandan yeryüzünde iyiliği adaleti huzur ve emniyeti hakim kılmak için çabalarken diğer yandan dünya tarihine geçen önemli başarılara imza attılar.

Savaş hukukunun, savaş ahlakının temel ilkelerine her şartta riayet ettik. Bu noktadaki hassasiyetimizi her seferinde vurguladık. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından hiç eksik olmadı.

Sayıca bizden katbekat nice orduyla karşı karşıya geldik ancak tarihimizin hiçbir döneminde en kanlı muharebe koşullarında dahi kadınlara çocuklara yaşlılara masum ve sivillere dokunmadık. Farklı kıtalara nizam veren idari ve siyasi teşkilatlanma kabiliyetimizi askeri taktik ve stratejilerimizle besledik zenginleştirdik. İlk düzenli ve disiplinli ordumuzu bundan tam 2234 yıl evvel kurduk. Modern ordularla uygulanan 10'lu sistemi dünya askeri literatürüne 2000 yıl önce biz hediye ettik.

Alplerimizle, erenlerimizle, gazilerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyamızın dört bir yanına yayarken aynı zamanda kalpleri de fethettik.

"İçeriden ve dışarıdan nice ihanetle muhatap olduk"

Coğrafyamızı kana ve gözyaşına boğmak isteyenlerin pervasızlığı kimseyi karamsarlığa dönüştürmesin. İçeriden ve dışarıdan nice ihanetle muhatap olduk. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Zümrüdü anka gibi küllerden yeniden doğduk. Zorbalar karşısında teslim olmadık. Fakat istiklal ve istikbal davamızdan asla taviz vermedik.

"Güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir"

Şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu toprakları çok daha güçlü şekilde geleceğe taşımak, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek en temel vazifemizdir.

"Terörsüz Türkiye hedeflerimize ileriliyoruz"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimize doğru kararlı, ümitli ve dikkatli bir şekilde ilerliyoruz.

Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın en yakın olduğu andır. Bölgemizin üzerine barış güneşinin doğmasına kimse engel olamayacak. Karanlıktan beslenenler eninde sonunda kaybedecek."