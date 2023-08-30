Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiinde destan yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin istiklali uğrsunda can veren şehitlerimize rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Halihazırda görev yapan subay ve astsubaylarımızın yarısı üniversitemizin mezunlarından oluşuyor. Bu evlatlarımız terörle mücadele, vatan savunması ve ülkemizi temsil ettikleri uluslararası misyonlarda başarılarıyla göz dolduruyor. Siz geç teğmenlerimizin de katılımıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum.

3 kıta 7 iklimde asırlar boyu barış ve huzuru tesis eden ecdadımızın bizlere bıraktığı eşsiz mirası zenginleştirmekte kararlıyız. Her alanda 360 derecelik bakış açısıyla hareket ediyoruz.

Güçlü ve modern bir orduya sahip olmanın ne kadar vazgeçilmez olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Türk dünyasıyla işbirliğimizi ilerletirken Afrika'daki kardeşlerimize sırtımızı dönmüyoruz. Balkanlarda istikrarın muhafazası için samimiyetle çalışırken Avrupa ve Asya'daki ilişkilerimizi daha da genişletmenin gayretindeyiz. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak, düşmanlarımızın sayısını azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sizler yakın coğrafyamızla birlikte dünyanın birçok yerinde istikrarsızlığın arttığı bir dönemde mezun oluyorsunuz. Covid-19 salgını ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Bu ortamın olumsuz etkilerine ekonomiden dış politikaya geniş alanda şahit oluyoruz.

Ekonomide gelişmiş ülkeler dahil herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya. Dış politikada kartlar yeniden karılırken yeni işbirliği anlayışları ön plana çıkıyor.

"Bir destan yazdık"

Savunma sanayii anlamında bir destan yazdık. Her alamda artan kabiliyetimizle ülkemizi en üst lige çıkardık.

Bugün başlayan TEKNOFEST Ankara'da aralarında İHA ve SİHA'ların da bulunduğu pek çok ürün sergileniyor. Yüz binler bugün Ankara'da. Gençlerimizi TEKNOFEST'e davet ediyorum. 2023 senesi bitmeden Milli Muharif Uçak KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİPER'in ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah yakında olmadık bahane öne sürerek bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak noktaya geleceğiz.

Her Türk asker doğar ve bundan da gurur duyar. TSK'nın caydırıcılığının artması bir zorunluluktur. Özellikle son 21 yılda ordumuzun gücüne güç katacak, tarihi nitelikte pek çok adım attık.

Yüzde 20'lere düşürdüğümüz dışa bağımlılığımızda, cirosu 12 milyarı aşan savunma sanayii sektörü ile, savunma ihracatımızla, ATAK'tan KAAN'a, AKINCI'dan AKSUNGUR'a, savunma sanayiinde 21 yıla sığdırdığımız asırlık başarılarımızla ülkemizi askeri imkan bakımından en üst lige çıkardık.

Terörle mücadele mesajı

Terörle mücadelede köklü değişikliğe gittik. Terörü kaynağından kuruttuk. Dağdaki eşkıyaların inlerine girdiğimiz gibi şehirlerdeki eşkıyaların da inlerine gireceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz sözkonusu değildir. Şehir eşkıyalarının da tepesine biniyoruz. Bineceğiz. Devletimiz her kim ve nerede olursa olsun bu bedeli misli ile ödetmekten çekinmeyecektir."