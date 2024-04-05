Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlere gölge düşürme girişimleri sandıkta hüsrana uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) İftar Programında konuştu. Erdoğan Şişli'deki gece kulübü faciasıyla ilgili "Bu binaya imar ruhsatını veren binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim. Biz de savcılarımızda bunları takip etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Türkiye Yüzyılı sizin omuzlarınızda yükselecek. Ben burada kararlı Türkiye'nin mimarlarını görüyorum.

TÜRGEV gibi vakıflarımız yerli ve milli duruşlarıyla ülkemizdeki belli kesimleri rahatsız etti. Birileri ellerine geçirdikleri her fırsatı TÜRGEV gibi gençliğe hizmet çatılarını yıkmak için kullandı.

Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı.

Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikecek ve gönül huzuruyla nöbeti sizlere devredeceğiz.

Hak, hukuk, adalet kavamları üzerinden gönüllü kuruluşlarımızı hedef alanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz.

Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimiz için tek kelime söylemediler. Bu binaya imar ruhsatını veren binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim. Biz de savcılarımızda bunları takip etmeye devam edeceğiz.

Vatandaşlarımızın ölümüne göz yumanlar kim. Bölücü örgütün sokakları yıkan vandalları ile sergiledikleri dayanışmayı rızkının peşinden koşanların ailelerine göstermeyi çok gördüler.

Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz. Gerektiğinde ölümü göze alarak vesayet odaklarına meydan okuduk.

31 Mart yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır. Sizlerin şu vakur duruşunuzu gördükçe verdiğiniz mücadelenin boşa gitmediğini görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum."