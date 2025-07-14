Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Ankara Kızılcahamam’da şehit ailelerine ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve sevgiyle karşıladı.

"Gözyaşı da söz de fayda etmiyor"

Çocuklarının o gece evde olduğunu düşündüğünü belirten Gülşen, “Vefat ettiklerini akşam saatlerine doğru öğrendim. Gün boyu hiçbir şey duymadım. Yatsıya yakın haberi aldım. Gözyaşı da söz de fayda etmiyor, zaman geçiyor ama acı kalıyor. Gittiklerini söylediler ama ben kendi evlatlarımın gittiğini bilmiyordum. Hakan iştedir, Mehmet dükkandadır diye düşündüm” ifadelerini kullandı.

"Kendimi yerlere attım, ama elimden bir şey gelmedi”

İki oğlu ve damadının hayatını kaybettiğini ortanca oğlunun kendisine söylediğini anlatan Gülşen, “‘Anne, yanıma otur’ dedi. Ne diyeceğini anlayamadım, donup kaldım. ‘Ağır yaralı geliyorlar’ dedi. Ben de ‘Ağır yaralı gelinir mi, yoksa öldüler mi?’ dedim. Herhalde Allah söyletti. Kendimi yerlere attım, ama elimden bir şey gelmedi” diyerek yaşadığı acıyı dile getirdi.