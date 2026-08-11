Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.