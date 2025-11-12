Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, kara kutu bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün çok acı bir haber aldık. Askeri kargo uçağımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra maalesef Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladını şehit verdik.

İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden:

Yarbay Gökhan Korkmaz,

Binbaşı Nihat İlgen,

Binbaşı Serdar Uslu,

Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Astsubay Üççavuş Emre Altıok,

Astsubay Üççavuş Burak İbegi.

Yolcu ekibinden:

Üsteğmen Emre Mercan,

Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Astsubay Üççavuş Berkay Karacay,

Astsubay Üççavuş İlhan Ongan,

Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Uzman Çavuş Cem Dolapcı,

ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yâd ediyorum.

Cenab-ı Allah, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin.

Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz.

Ancak şunu da biliyoruz ki her ne şekilde olursa olsun, vatanı için, milleti için, devletinin güvenliği için canını vermek hiç şüphesiz fedakârlıkların ve kahramanlıkların en büyüğüdür, en onurlusudur.

Dün düşen uçakta şehit olan kahramanlarımız, peygamberlikten sonraki en yüksek rütbe olan şehadet makamına erişmişlerdir. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız bir şükran borcumuz bulunuyor.

86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

Olayın haberini alır almaz, Millî Savunma Bakanımızın yanı sıra İçişleri ve Dışişleri Bakanlarımız muhataplarıyla temas kurdular. Arama-kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. Görüntü almaları için Gürcistan makamlarıyla iş birliği içinde insansız hava araçlarımızı hemen harekete geçirdik.

"Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, kara kutu bulundu"

Aynı gün, akşam saat 17:00 itibarıyla uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Uçağın enkazının bulunduğu alan güvenlik amacıyla kordon altına alındı.

Yine dün gece, 46 kişilik kaza-kırım inceleme ekibimizin bölgeye intikalini sağladık. Uçağımızın kara kutusu bulunmuş ve incelemeler başlatılmıştır.

Şehitlerimizin 19’unun naaşına ulaştık, son naaşımıza yönelik arama çalışmalarımız sürüyor.

Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev’le, ardından Gürcistan Başbakanı Sayın Kobayesi’yle telefonla görüştük.

Birlikte, Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz.

Gürcistan makamları bu süreçte en üst düzeyde gereken kolaylığı ve iş birliğini sergiliyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de aynı şekilde gerekli her türlü desteği, her türlü katkıyı veriyor.

"Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir"

Milletim şundan emin olsun; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte Gürcistan ve Azerbaycan’ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir.

Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Millî Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız, düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor. Bu bilgilendirmeleri sürdürecekler.

Milletimizden; yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum.

Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum.

Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum.

"Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa, biz de 23 sene boyunca taşlandık"

Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın 175’incisinde sizlerle beraberiz. Sizlerin şahsında, AK Parti’ye gönül veren tüm vatandaşlarıma, partimizin tüm mensuplarına buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

81 ilimizin her köşesinde gece gündüz demeden, partimiz ve hareketimiz için samimiyetle gayret gösteren teşkilatımızın değerli mensuplarını, yol ve dava arkadaşlarımı aynı şekilde hürmetle selamlıyorum.

Toplantımızın tüm teşkilatımız, ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Değerli kardeşlerim, kıymetli başkanlarımız, kasım ayı hem partimizde hem de Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktasını ihtiva etmektedir.

Dönemin gazetelerinin 'Anadolu İhtilali' manşetini attığı 3 Kasım 2002 seçimlerinde, Türkiye’yi yönetmek için milletimizden ilk defa icazet aldık.

Seçimlerden 15 gün sonra, 58. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti’ni kurarak ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza başladık. O günden bu yana tam 23 sene geçti.

İktidardaki 23 yılımızın her anını, her gününü, Allah’a sonsuz hamdolsun, hep hizmetlerle, eserlerle, yatırımlarla geçirdik. Çok partili demokrasi tarihimizde hiçbir yönetime nasip olmayan başarılara, milletimizin hayır dualarına ve girdiğimiz tüm seçimlerde büyük desteğine mazhar olduk.

23 yıllık süreçte hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesine girmedik, yürümedik. Nice engelle, nice saldırıyla, nice badireyle, nice ihanetle karşılaştık.

Hatırlayın! Milletimizin, namusumuza emanet ettiği iradeyi gasp etmek isteyenler çıktı. Tahriklerle, komplolarla, iftira ve ithamlarla üzerimize gelenler oldu. Sınır tanımadılar, ilke tanımadılar. Ellerindeki her aracı, her imkânı, her fırsatı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler.

Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa, biz de 23 sene boyunca taşlandık. Kimi zaman medya, kimi zaman tetikçi kalemler, kimi zaman vesayet odakları, kimi zaman terör örgütleri, kimi zaman da çıkarları tehlikeye giren uluslararası güçler tarafından hedef alındık.

Türkiye’nin büyümesini ve güçlenmesini engellemek amacıyla, içeride olduğu kadar dışarıda da partimize yönelik çok büyük tuzaklar kuruldu.

Maalesef, bu tuzaklara düşen arkadaşlarımız da oldu.

Ama biz ne ile karşılaşırsak karşılaşalım, sabrımızı yitirmedik, öfkeye kapılmadık, sağduyu ve serinkanlılığımızı bir an olsun kaybetmedik.

Milletimiz de engin ferasetiyle oynanan oyunları gördü, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, desteğini ve hayır duasını bizlerden esirgemedi.

"Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükseliyor"

Milletin faydasını gözetmek, çıkarlarını korumakla da mükellefiz. Hep söylüyorum. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız.

Bu kapsamda mühim bir konuya değinmek durumundayım. Sizin de bildiğiniz gibi emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor.

Bilhassa CHP’li belediyelerin yönettiği şehirlerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700’lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz.

"Bunun kabul edilir olmadığı açıktır"

Bu artışlar doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor.

Bunun kabul edilebilir olmadığı açıktır. Kantarın topuzunu kaçıran bu artışlara sessiz kalmamız düşünülemez. Bir önceki merkez yürütme kurulu toplantımızda bu konuyu enine boyuna değerlendirdik. İlgili arkadaşlarımız öncesinde ve sonrasında bir araya geldi.

Haklı talepleri karşılayacak ana muhalefetin istismarını engelleyecek formüller üzerinde konuştular.

Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclis’imizi takdirine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"İcraat ve yatırımlarımızı tek tek saymaya kalksak günler yetmez"

Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; Hükûmet etmeyi Ankara’ya sıkışıp kalmak sananların aksine, 23 yıldır ülkemizin 81 vilayetine, 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın, oy tercihi ne olursa olsun insanımızın gönlüne girmenin mücadelesi içindeyiz.

Şunu burada büyük bir gururla ifade etmek isterim: 23 yıla o kadar çok sayıda eser sığdırdık ki, bunların kahir ekseriyetini artık biz bile hatırlamıyoruz.

İcraat ve yatırımlarımızı tek tek saymaya kalksak, buna değil saatler, inanın günler bile yetmez.

Eser ve hizmet siyasetimizle ülkemizin çehresini değiştirmekle kalmadık; bundan çok daha önemlisi, rakiplerimizi dönüştürdük.

Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar, gönülsüz de olsa en azından zahirde millî iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı.

"Ana muhalefet partisi dâhil, rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor"

Millete 'bidon kafalı' diyen, 'göbeğini kaşıyan adam' diyen, 'dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi?' diyen zihniyet; yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi.

İmtiyazlıların, mütegallibenin, kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tüfeylilerin saltanatına son verdik. Bunu birlikte başardık, bu değişime birlikte imza attık.

Biliyorum, beyefendiler rahatsız olacak ama şu gerçeği, Türk siyasetinin son çeyrek asırdaki serencamını bilen herkes kabul ve tasdik ediyor: Ana muhalefet partisi dâhil, rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor; bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor. Siyasetin kutup yıldızı olarak işte bu kadroyu, AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı görüyor.

Ülkenin bekasının garantisi olmasının yanı sıra, AK Parti ve Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin mütemmim cüzü olarak da önemli bir görev ifa ediyor.

"En nihayetinde taklitler aslını büyütür, aslını güçlendirir"

Bugün tartışmasız bir şekilde Türkiye’de siyasetin rotasını, eksenini, ana omurgasını ve çerçevesini AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor. Açık söyleyeyim; biz bundan şikâyetçi değiliz.

Rakiplerimizin kalite ve kalibresini yükseltebiliyorsak, ne mutlu bize. En nihayetinde taklitler aslını büyütür, aslını güçlendirir. Ancak görüyoruz ki, siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var.

Bunların en başında da CHP’nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı, bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk.

Seleflerine kıyasla, yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz.

"Bu şahsın geçen hafta bize kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz"

Biz, kendimize ve milletimize saygımız gereği elbette bunların seviyesine inmedik, bundan sonra da inmeyeceğiz.

'Üslubu beyan, ayniyle insan' diyor. Bu şahsın geçen hafta bize, yargı mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize yönelik kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

Değerli arkadaşlarım, dikkatinizi çekmek istediğim bir başka husus şudur:

AK Parti tecrübesi, İslam dünyasında da önemli bir referans kaynağıdır. Asya’dan Afrika’ya, Balkanlardan Orta Doğu’ya birçok yerde AK Parti çok yakından takip edilmekte; hukuk ve demokrasi zemininde yürüttüğümüz başarılı mücadelemiz örnek alınmaktadır.

Demokrasi kültürü, devlet yönetme tecrübesi ve güçlü teşkilat yapısıyla AK Parti, yurt dışında da milyonlara yol göstermektedir.

Bugün aynı zamanda dünyada da bir AK Parti gerçeğinden bahsediyoruz.

Bundan büyük bir kıvanç duyduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum.

Bu vesileyle, tüm il başkanlarımıza ve yönetimlerine; onların şahsında tüm ilçe, belde başkan ve yönetimlerine, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, partimize ve milletimize yaşattıkları bu başarılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."